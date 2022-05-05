بالصور.. شركة Fisker تكشف الحجاب عن سيارتها الرياضية الخارقة

أميرة خالد(صدى):

أعلنت شركة Fisker أنها ستكشف عن سيارة رياضية كهربائية كبيرة في عام 2024 تقول أنها ستحتوي على أطول مدى من المسافة المقطوعة بشحنة واحدة.

وستكون سيارة GT ذات بابين وأربعة مقاعد مع غطاء طويل مائل، واضاف ان Ronin ستحتوي على مواد متطورة وخفيفة الوزن وتركز على المدى والأداء وتجربة القيادة الشاملة.

ستعلن فيسكر عن Ronin في أغسطس 2023 ، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024.

وتسعى شركة Fisker لوضع مليون سيارة كهربائية على الطريق من الآن وحتى عام 2027 وستوسع الشركة أكثر لتصبح مليون سيارة سنويًا بعد عام 2030.