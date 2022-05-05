بيل غيتس: ماسك سيجعل الوضع اسوأ في تويتر

وكالات(صدى):

وجه الملياردير الأمريكي بيل غيتس، انتقادًا لإيلون ماسك الذي استحوذ مؤخرًا على “تويتر” من خلال صفقة تبلغ 44 مليار دولار.

وقال “غيتس” عن امتلاك ماسك لتويتر: “يمكنه في الواقع أن يزيد الأمر سوءًا.. هذا ليس سجله الحافل، سجله الحافل مع تسلا وسبيس إكس مذهل للغاية”.

وتابع حديثه عن سياسة ماسك في إدارة تويتر: “يجب أن يكون لدينا عقل متفتح وألا نقلل من شأنه، يتحدث عن حرية التعبير، كيف يشعر حيال من يقول أن اللقاحات تقتل الناس أو بيل غيتس يتتبع الناس”.

وكان “غيتس” قد عانى مؤخرًا من وابل من الاستهزاء من ماسك على “تويتر” بعد أن تم الكشف عن أنه يقوم ببيع أسهم “تسلا”.

يُذكر أن إيلون ماسك كان قد تعهد بتغيير سياسات الإشراف الصارمة على المحتوى المطبقة في ظل القيادة الحالية لـ”تويتر” لإعادة التأكيد على حرية التعبير على المنصة.