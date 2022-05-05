وصفة منزلية للتخلص من البعوض في فصل الصيف

أميرة خالد(صدى):

تعتبر لدغات البعوض من الأشياء المسببة للأمراض مثل غرب النيل أو زيكا، والمسببة للحكة المزعجة لذلك سنوضح لكِ كيفية التخلص من البعوض بأفضل طريقة منزلية

وصفة طارد البعوض : 40 قطرة من الزيت العطري مثل زيت الأوكالبتوس أو زيت السترونيلا أو زيت النعناع أو زيت الكافور أو زيت شجرة الشاي أو زيت الريحان 1/4 كوب من خل التفاح أو 1/3 كوب بندق الساحرة.

ثم نقوم بمزج هذه المكونات في زجاجة رذاذ ورش الخليط حول المنزل ،ستكون الخلطات فعالة لبضع ساعات ولكن ستحتاج إلى إعادة تطبيقها مرة أخرى .