وصفة منزلية للتخلص من البعوض في فصل الصيف
تعتبر لدغات البعوض من الأشياء المسببة للأمراض مثل غرب النيل أو زيكا، والمسببة للحكة المزعجة لذلك سنوضح لكِ كيفية التخلص من البعوض بأفضل طريقة منزلية
وصفة طارد البعوض : 40 قطرة من الزيت العطري مثل زيت الأوكالبتوس أو زيت السترونيلا أو زيت النعناع أو زيت الكافور أو زيت شجرة الشاي أو زيت الريحان 1/4 كوب من خل التفاح أو 1/3 كوب بندق الساحرة.
ثم نقوم بمزج هذه المكونات في زجاجة رذاذ ورش الخليط حول المنزل ،ستكون الخلطات فعالة لبضع ساعات ولكن ستحتاج إلى إعادة تطبيقها مرة أخرى .
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