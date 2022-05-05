سبب إدمان الأطفال على فيديوهات تيك توك

وكالات(صدى):

كشفت الأبحاث الناشئة عن سبب إدمان الأطفال على مشاهدة الفيديوهات على موقع “تيك توك” وقضاء الوقت طويلاً في مشاهدة تلك الفيديوهات دون توقف.

وأوضحت تلك الأبحاث أن مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة وسريعة الوتيرة تجعل من الصعب على الأطفال الاستمرار في الأنشطة التي لا تقدم إشباعاً فورياً ومستمراً.

وذكر مايكل مانوس المدير السريري لمركز الانتباه والتعلم في كليفلاند كلينك، أن الأطفال يواجهون صعوبة أكبر في إيقاف أجهزة التحكم في ألعاب الفيديو.

كما أشار إلى أن البيئة المتغيرة باستمرار في تيك توك لا تتطلب اهتماماً مستمراً، مضيفًا: “إذا اعتادت أدمغة الأطفال على التغييرات المستمرة، فإن الدماغ يجد صعوبة في التكيف مع نشاط غير رقمي حيث لا تتحرك الأشياء بالسرعة نفسها”.

ونصح “مانوس” بالتغلب على هذه المشكلة من خلال التمارين واللعب الحر والتي تعد بين أفضل الطرق لجذب الانتباه أثناء الطفولة.