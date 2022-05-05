إصابة 6 أشخاص بسبب هجوم عنيف من كلب ضال

القاهرة(صدى):

أصيب 6 أشخاص بجروح متفرقة، مساء أمس بعد أن عقرهم كلب ضال بمدينة اهناسيا المدينة غرب بنى سويف بمصر وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي الرعاية والعلاج

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف في مصر، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بوصول 6 أشخاص مصابين بجروح متفرقة، إدعاء هجوم كلب ضال عليهم.

وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية وتلقي الرعاية اللازمة للمصابين بمستشفى اهناسيا المركزي، وتحويل 3 حالات للمستشفى التخصصي لخطورة حالتهم، وتوليت النيابة التحقيقات .