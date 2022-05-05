5 طرق للتخلص من روائح فوط المطبخ الكريهة

أميرة خالد(صدى):

يتسبب الاستخدام الدائم لمناشف المطبخ وتبللها في انبعاث روائح كريهة منها، والأسوأ من ذلك هو أنّ تلك الروائح لا تزول أحياناً بالغسيل العادي، لذك إليكِ أفضل طريقة للتخلص من روائح الفوط في المطبخ.

1. قومي يجمع فوط المطبخ المتسخة وضعيها في الغسالة، مع إضافة منظف الغسيل.

2. ضعي كوب من الخل الأبيض والبيكنج صودا في حوض الغسل.

3. شغلي دورة الغسيل أولاً لمدة ربع ساعة.

4. اتركي الفوط تُنقع لمدّة ساعة داخل الغسالة.

5. أعيدي تشغيل الغسالة دورة كاملة، ثمّ انشري فوط المطبخ تحت الشمس حتى تجف.