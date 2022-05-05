قانوني: الاتحاد والنصر أكثر الأندية صدرت ضدهم قرارات من فض المنازعات

ماجد محمد(صدى):

كشف أحمد الأمير مختص بالقانون الرياضي، عن أكثر الأندية التي صدرت ضدهم قرارات من غرفة فض المنازعات.

وأوضح “الأمير” في حديثه أن الاتحاد والنصر أكثر الأندية صدرت ضدهم قرارات من غرفة فض المنازعات ولجنة شؤون اللاعبين هذا الموسم.

وذكر أحمد الأمير أنه فيما يتعلق بالهلال كان هناك قرار واحد صدر يتعلق بأحد اللاعبين فقط، وذلك بحسب برنامج الحصاد الرياضي.