طرق التخلص من لمعان البشرة خلال فصل الصيف

أميرة خالد(صدى):

تعد مشكلة لمعان البشرة من أشهر المشكلات التي يعانى منها العديد من السيدات خلال فصل الصيف بسبب ما تفرزه البشرة من دهون؛ لذا سنستعرض أبرز الطرق التي تساعد في التخلص من لمعان البشرة.

تتضمن تلك الطرق الحرص على إزالة الماكياج بعناية فهو خطوة أساسيّة في الروتين التجميلي اليومي، فمن الأفضل أن تتمّ إزالة الماكياج بمستحضر خاص بصيغة الزيت، أو الحليب، أو ماء ميسيلير.

يجب أيضًا أن يتم تنظيف البشرة بانتظام ويبدأ ذلك من المسام التي تتكدّس فيها الشوائب لتزيد من مشكلة الإفرازات الزهميّة ولمعان البشرة، بحيث يتم تنظيف البشرة صباحاً ومساءً بمستحضر يناسب نوع البشرة.

وتتضمن تلك الطرق أيضًا ترطيب البشرة بالشكل الصحي بحث يتمّ من الخارج ومن الداخل وبمستحضرات تناسب طبيعتها وتلبّي متطلباتها.

كما يُنصح بالابتعاد عن مسببات لمعان البشرة مثل “التدخين، تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر”، هذا بالإضافة إلى غسل البشرة بمياه كلسيّة جداً واستعمال مستحضرات تحتوي على الكحول.