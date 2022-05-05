بالفيديو.. نقاش بين العمري والدهش عن قضية محمد كنو
تحدث الناقد الرياضي محمد الدهش عن قضية توقيع اللاعب محمد كنو للنصر و إيقافه لمدة 4 أشهر عن ممارسة أي نشاط كروي، قائلا :” إن شقيق اللاعب قدم أوراق للجنة فض المنازعات تسببت في إشكاليات للأخير” .
وأضاف محمد الدهش خلال مداخلة على برنامج ” أكشن مع وليد” :” أن الهلال قدم عرض للاعب محمد كنو وبعد فترة رفع النادي المقابل المالي لهذا العرض” ، وهو ما يؤكد علم الهلال بالعرض النصراوي المقدم للاعب.
ورد الناقد الرياضي غرم العمري على كلام الدهش قائلا :” إن رفع الهلال لعرضه المقدم للاعب محمد كنو لا يثبت معرفة الإدارة الهلالية بعرض النصر المقدم للاعب”.
وتابع :” أن القضية تأخذ مسار آخر عند نظرها أمام مركز التحكيم الرياضي، وأن هناك محكمين غير سعوديين ليسوا بكفاءة الكرة السعودية” .
محمد الدهش: شقيق محمد كنو يرفع اوراق تسبب إشكاليات للاعب .. رفع #الهلال للعرض يثبت علمه بعرض #النصر
غرم العمري: هذا ليس إثبات وقرار غرفة فض المنازعات فيه أخطاء .. هناك محكمين غير سعوديين ليسوا بكفاءة الكرة السعودية
#ShahidVIP
#أكشن_مع_وليد
#MBCAction
#شاهد pic.twitter.com/R8fouzHhd5
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 4, 2022
اترك تعليقاً