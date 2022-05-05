بالفيديو.. نقاش بين العمري والدهش عن قضية محمد كنو

ماجد محمد(صدى):

تحدث الناقد الرياضي محمد الدهش عن قضية توقيع اللاعب محمد كنو للنصر و إيقافه لمدة 4 أشهر عن ممارسة أي نشاط كروي، قائلا :” إن شقيق اللاعب قدم أوراق للجنة فض المنازعات تسببت في إشكاليات للأخير” .

وأضاف محمد الدهش خلال مداخلة على برنامج ” أكشن مع وليد” :” أن الهلال قدم عرض للاعب محمد كنو وبعد فترة رفع النادي المقابل المالي لهذا العرض” ، وهو ما يؤكد علم الهلال بالعرض النصراوي المقدم للاعب.

ورد الناقد الرياضي غرم العمري على كلام الدهش قائلا :” إن رفع الهلال لعرضه المقدم للاعب محمد كنو لا يثبت معرفة الإدارة الهلالية بعرض النصر المقدم للاعب”.

وتابع :” أن القضية تأخذ مسار آخر عند نظرها أمام مركز التحكيم الرياضي، وأن هناك محكمين غير سعوديين ليسوا بكفاءة الكرة السعودية” .