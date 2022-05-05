شاهد.. مدرب كرة سلة ينقذ حياة فتاة من الموت أثناء تناولها الطعام

أميرة خالد(صدى):

وثّق مقطع فيديو لحظة انقاذ مدرب كرة سلة لفتاة كانت تحتسي الطعام في إحدى المطاعم، حيث أنه لاحظ وجود مشكلة لديها وعدم قدرتها على التنفس، أثناء تناوله للطعام في الطاولة المجاورة .

وأظهر الفيديو المدرب وهو يسرع على الفور لإنقاذ الفتاة من خلال عدة تمارين أجراها لها، في إحدى محاولاته لإنقاذها .

وبيّن الفيديو حالة الخوف والدهشة من الجميع أثناء محاولات المدرب لإنقاذ الفتاة التي كانت من الممكن أن تفقد حياتها، إن لم يتم إنقاذها على الفور .