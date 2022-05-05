محلل اقتصادي: الشؤون البلدية قست على القطاع الخاص

الرياض(صدى):

اوضح المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن الشؤون البلدية والقروية قست إلى حدٍ ما على القطاع الخاص خاصةً على أصحاب المحلات الصغيرة والمتوسطة .

وقال “القرعاوي” خلال مداخلة على نشرة النهار المُذاعة على قناة الإخبارية : “أننا نحتاج إلى التوعية وتطوير البنية الخدمية والتجارية “، مُشيرًا إلى أن هذا الدور للوزارة يقل كثيرًا عن دورها التشريعي فيما يتعلق بمعاقبة من يخالف ذلك .

وأضاف :” أننا لدينا وعي كبير جدًا فيما يتعلق بتطوع الشباب في البرامج الترفيهية وغيرها وكل مكونات حياتنا العامة”، لافتًا أن ذلك يحتاج أيضًا إلى الرفق بهم وحمايتهم من بعض المعوقات الوقتية .

وأشار أننا بحاجة إلى أن نبني مجتمعنا الإقتصادي بأيدي أبنائنا وبرؤوسم أموالنا الوطنية، مؤكدًا أن رأس المال الصغير هو الذي يؤدي لتطور رأس المال والدخل الكبير للقطاع للخاص أو العام .