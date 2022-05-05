هل سيتأثر المخزون الغذائي في المملكة إذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية ؟

الرياض(صدى):

تحدث عبدالعزيز الياقوت مستشار في الأمن الغذائي، عن إمكانية تأثر المخزون الغذائي في المملكة في حالة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لأكثر من سنة.

وتفصيلاً، قال “الياقوت” عن تأثير الحرب: “نعم خاصة إذا امتدت الحرب لأكثر من سنة ولا ننكر أن هناك تضخم في الأسعار فالتضخم لم يقتصر على الواردت من الدولتين ولكن استطعنا الخروج بأقل الخسائر”.

‏

وتابع: “هناك شحنتين قادمة إلى المملكة تتجاوز حجمهم 600 ألف طن فهذا يعزز الأمن الغذائي والمخازين الموجودة فنحن نتحدث عن مخزون يمتد من ٩ إلى ١٢ شهرًا”.

كما توقع عودة الدعم بعد الارتفاع السعري لمكونات الغذاء البشري بشكل خاص والأعلاف بشكل عام، مضيفًا: “إن ارتفع السعر فهناك توقعات بعودة الدعم من جديد لأن الوضع سعريًا أصبح عالي جدًا”، وذلك بحسب برنامج “هنا الرياض”.

فيديو | هل سيتأثر المخزون الغذائي في #السعودية لو استمرت الحرب الروسية الأوكرانية لأكثر من سنة؟#هنا_الرياض pic.twitter.com/gETLi0e11W — هنا الرياض (@herealriyadh) May 4, 2022

فيديو | عبدالعزيز الياقوت مستشار في الأمن الغذائي: هناك شحنتين قادمة إلى #السعودية ستعزز الأمن الغذائي #هنا_الرياض pic.twitter.com/hk5JbyK9yP — هنا الرياض (@herealriyadh) May 4, 2022

فيديو | مستشار في الأمن الغذائي يتوقع عودة الدعم بعد الارتفاع السعري لمكونات الغذاء البشري بشكل خاص والأعلاف بشكل عام#هنا_الرياض pic.twitter.com/h0R3WZqvnu — هنا الرياض (@herealriyadh) May 4, 2022