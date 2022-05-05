شاهد.. لاعبة تركل حكماً في الدوري الإكوادوري بعد رفعه البطاقة الحمراء في وجهها

وكالات(صدى):

ركلت لاعبة في فريق ليونيس يبلغ عمرها 19 عاماً،حكماً بعدما أشهر في وجهها البطاقة الحمراء، خلال مباراة فريقها ليونيس ديل نورتي أمام كلاب ناناس، في دوري كرة القدم للسيدات في الإكوادور.

وجاء ذلك حينما ساعدت تشيرلي كاسييدو فريقها ليتقدم في اللقاء، لكن الضيوف نجحوا في قلب النتيجة خلال الوقت بدل الضائع.

والتقطت اللاعبة الكرة بعد إطلاق صافرة النهاية من قِبل الحكم وسددتها نحوه ليقوم بإشهار البطاقة الحمراء في وجهها، ومن ثم قامت بالتوجه له وركله، وسط محاولات لمنعها من زملائها.