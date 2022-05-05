المملكة في صدارة الدول التي شملها مؤشر lpsos والأعلى ثقة في توجيهاتها

الرياض(صدى):

تفوقت المملكة على العديد من الدول الصناعية الكبرى؛ مثل الولايات المتحدة الأميركية والهند وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا، وسجلت أعلى مستويات الثقة في توجهاتها الاقتصادية، مع دخول رؤية 2030 عامها السادس.

وأكدت شركة الأبحاث العالمية أبسوس (Ipsos) على ثقة السعوديين بمشروع رؤية 2030، وما حملته من إصلاحات هيكلية في بُنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل .

وجاءت المملكة في صدارة الدول التي شملها مؤشرIpsos والذي يُركز على العديد من الموضوعات الاجتماعية والسياسية الهامة في 27 دولة حول العالم.

وتصدرت أولًا بنسبة 92% يرون بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، بتفوق يزيد على 57 نقطة عن المُعدل العام العالمي الذي يُقدر بـ35%، وبتفوق يزيد على 18 نقطة عن أقرب منافسيها الهند التي حلت ثانيًا من حيث الترتيب.

وبينما كان السعوديون الأعلى ثقة في دولتهم، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح بنسبة 92%، جاءت دول صناعية كبرى في النصف الأدنى من المؤشر تحت 50% على النحو التالي: ألمانيا (46%)، اليابان (39%)، أميركا (34%) بريطانيا (34%) وفرنسا (32%).

وجاءت نتائج الثقة المتنامية في سياسات المملكة الاقتصادية، امتدادًا لنتائج سابقة، حققتها خلال العامين الماضيين على التوالي.