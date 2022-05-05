سكني يوضح إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري

الرياض(صدى):

أكد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وذلك وفق شروط مُحددة.

وأوضح البرنامج عبر حسابه بموقع تويتر، أن خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة سيتم توسيع إتاحتها أيضاً في مختلف الجهات التمويلية.

وقال أنه يمكن للمُستفيدين معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية عند إعلانها.

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية.