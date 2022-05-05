أب يخرج زكاة الفطر عن طفله الغائب منذ 3 سنوات

القاهرة(صدى):

حالة تعاطف كبيرة حصدها أب مصري يُدعى أحمد نسيم بعدما أخرج زكاة الفطر عن طفلة الذي لا يعرف أين هو أو هل هو على قيد الحياة أم لا، حيث أخذته زوجته بعد انفصالهما وضمته إلى حضانتها.

ونشر “نسيم” صورته مع طفله مالك في يوم عيد الفطر المبارك وعلق عليها قائلاً: “طلعت زكاة عن ابني اللي ماعرفش هو عايش ولا لأ، لو عايش فهي زكاة عنه، ولو مش عايش فهي صدقة على روحه».

وأوضح “الأب” أن ابنه ليس مخطوفًا بل هو في حضانة طليقته منذ ثلاثة أعوام، مضيفًا: «معرفش أي معلومة عنه من آخر مرة شوفته فيها 2019، هو عنده دلوقتي 8 سنين، ومش عارف أوصله خالص».

وذكر “نسيم” أنه تواصل مع أهل طليقته من أجل «مالك» لكنهم أغلقوا الأبواب في وجهه وقالوا إنهم لا يعرفون مكان ابنتهم وطالبوه بعدم التواصل معهم مرة أخرى.