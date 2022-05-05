فتاة تتعرض للاغتصاب من قِبل رئيس شرطة

نيودلهي(صدى):

أثارت حادثة جديد في ولاية أوتار براديش الواقعة شمال الهند،موجة من الغضب عبر مواقع التواصل، حيث أقدم رئيس شرطة على اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا

وقالت الشرطة في تصريحات للصحافة المحلية:” أن رئيس مركز الشرطة أوقف بتهمة اغتصاب فتاة حضرت لتقديم شكوى عن تعرضها لاغتصاب جماعي.

وأفادت بتعليق عمل 29 عنصراً كانوا موجودين عند وقوع الاعتداء الجنسي، مُشيرة إلى وقف أربعة أشخاص آخرين إلى جانب عمة الضحية المزعومة.

ونقلت وسائل إعلام عن والد الطفلة قوله إنّ ابنته تعرضت على مدى أيام عدة خلال الشهر الماضي إلى عملية اغتصاب ارتكبها في حقها أربعة رجال.

وأضاف :” أنها عندما أقبلت على تقديم شكوى الأسبوع الماضي تعرضت لاغتصاب من رئيس مركز الشرطة”.

ويُذكر أن الشرطة الهندية تُتهم باستمرار بعدم بذلها مجهوداً كافياً للحدّ من جرائم العنف وعدم إحالة القضايا المرتبطة باعتداءات جنسية إلى القضاء.