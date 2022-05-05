نائب كويتي يقترح فرض رسوم على دخول المصريين إلى الكويت

خالد الظفيري(صدى):

تقدم النائب الكويتي بدر بن ناصر الحميدي باقتراح لإلزام وزارتي الداخلية والخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بفرض رسوم على دخول المصريين إلى الكويت.

وكتب “بن ناصر” عبر حسابه على “تويتر”: “‏تقدمت باقتراح برغبة يُلزم وزارتي الداخلية والخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض رسوم دخول المواطنين المصريين إلى البلاد”.

وأوضح النائب الكويتي أن هذا الاقتراح يأتي أسوة بما يجري عليه العمل في معاملة المواطنين الكويتيين عند دخولهم الأراضي المصرية.

يُذكر أن السلطات المصرية كانت قد فرضت رسوم تأشيرة دخول على جميع مواطني الدول العربية بمبلغ 25 دولاراً، منذ 14 مارس من العام الماضي 2021.