رئيس البرازيل يرد بانفعال على نجم السينما الأمريكي ويطالبه بأنه يخرس

برازيليا(صدى):

رد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بانفعال على نجم السينما الأميركي ليوناردو ديكابريو، بسبب حديثه الأخير عن ضرورة المحافظة على غابات الأمازون .

وقال بولسونارو في كلمة لأنصاره أمام القصر الرئاسي “ألفورادا”:” إنه من الأفضل أن يخرس ديكابريو”،بحسب شبكة سي إن إن.

ووجه نشطاء البيئة الاتهام للرئيس البرازيلي المحسوب على اليمين، بعدم الاكتراث لأمور المناخ، قائلين:” إن الوضع في غابات الأمازون يزداد سوءًا منذ وصوله إلى السلطة”.

ورد بولسونارو على ديكابريو قائلاً :” أن رئيس منظمة التجارة العالمية نفسه يعرف أن العالم سيجوع لولا أعمال الزراعة البرازيلية، ومن الأفضل أن يخرس ديكابريو عوض أن يقول هذا الهراء”.

وأفاد خبراء بأن الزراعة في الأمازون هي ثاني أسباب الضرر الذي يلحق بتلك الغابات”، مشيرين أنها تؤدي إلى تآكل التربة ووقوع ترسب في الأنهار، إلى جانب استخدام أسمدة كيماوية مضرة.