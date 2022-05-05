شركة الكفاح القابضة تُتيح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الكفاح القابضة عبر موقع بوابة التوظيف عن إتاحة وظائف شاغرة وذلك للعمل في “الأحساء – المنطقة الغربية”، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة بأن المسميات الوظيفية والشروط هي :-

1- مهندس تصميم.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في ا(لهندسة) وغيرها من الخبرات

2- مهندس تخطيط.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في (الهندسة).

– خبرة 5 سنوات، وغيرها من الخبرات

3- مسؤول سلسلة التوريد.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– خبرة 5 سنوات، وغيرها من الخبرات

4- أمين مخزن.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق، وغيرها من الخبرات.

5- مفتش ضمان ومراقبة الجودة.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة (المدنية) ، وغيرها من الخبرات.

6- ممرض.

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة االدبلوم فما فوق في (التمريض).

– خبرة 3 سنوات في مجال ذي صلة، بالإضافة إلى مسميات وظيفية أخرى .

وأفادت الشركة بأن موعد التقديم متاح من اليوم الاحد بتاريخ 1442/08/08هـ الموافق بالميلادي 2021/03/21م، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وقالت أن طريقة التقديم تكون عن طريق موقع شركة الكفاح القابضة.