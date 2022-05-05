شركة الكفاح القابضة تُتيح وظائف شاغرة
كشفت شركة الكفاح القابضة عبر موقع بوابة التوظيف عن إتاحة وظائف شاغرة وذلك للعمل في “الأحساء – المنطقة الغربية”، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة بأن المسميات الوظيفية والشروط هي :-
1- مهندس تصميم.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في ا(لهندسة) وغيرها من الخبرات
2- مهندس تخطيط.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في (الهندسة).
– خبرة 5 سنوات، وغيرها من الخبرات
3- مسؤول سلسلة التوريد.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– خبرة 5 سنوات، وغيرها من الخبرات
4- أمين مخزن.
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة الثانوية العامة فما فوق، وغيرها من الخبرات.
5- مفتش ضمان ومراقبة الجودة.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة (المدنية) ، وغيرها من الخبرات.
6- ممرض.
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة االدبلوم فما فوق في (التمريض).
– خبرة 3 سنوات في مجال ذي صلة، بالإضافة إلى مسميات وظيفية أخرى .
وأفادت الشركة بأن موعد التقديم متاح من اليوم الاحد بتاريخ 1442/08/08هـ الموافق بالميلادي 2021/03/21م، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وقالت أن طريقة التقديم تكون عن طريق موقع شركة الكفاح القابضة.
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