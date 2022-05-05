أوبك+ تقرر زيادة إنتاج النفط إلى 432 ألف برميل في يونيو

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر في “أوبك+” اليوم الخميس، أن أوبك+ اتفقت على الالتزام بخطط زيادة تدريجية في إنتاج النفط تصل إلى 432 ألف برميل يوميا في يونيو.

ويأتي ذلك بعد ترجيحات حول تمسك تحالف أوبك+ بخطة زيادة إنتاج النفط زيادات متواضعة خاصة وأن التحالف ليس مسؤولا عن اضطرابات الإمدادات.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الوزاري الافتراضي الـ 28 لدول منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك+، انعقد اليوم الخميس برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.