تطبيق تيك توك يعتزم تقاسم الأرباح مع صناع المحتوى

وكالات(صدى):

أكد تطبيق تيك توك في بيان أنه سيبدأ بدرس البرنامج الأول لتقاسم الإيرادات مع صناع محتوى وشخصيات عامة وناشرين صحفيين.

وقال :”أنّ المرحلة الأولى من البرنامج لن تشمل سوى الحسابات التي تضم 100 ألف متابع على الأقلّ”، مؤكدًا تصميمه على تطوير حلول نقدية ليشعر صناع المحتوى بأنّهم مُقدّرون ويتلقون المكافأة المناسبة.

وكشف تيك توك أمس الأربعاء عن تطوّراً في عروضه المخصصة للمعلنين، إذ ستصبح إعلاناتهم مرتبطة بمقاطع الفيديو المصنفة ضمن الـ4% الأكثر استقطاباً للمشاهدات على المنصة.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة المتخصصة بنشر مقاطع الفيديو مثل يوتيوب وإنستغرام و”سنابتشات” بدأت تنفيذ خطط تتعلق بمشاركة الأرباح.