بالفيديو.. عامل يرفض غسل سيارة مقابل 300 ريال

علي القحطاني(صدى):

رصد مقطع فيديو رفض عامل مغسلة لطلب “سيدة” بأن يغسل سياراتها مقابل 300 ريال، حيث أصر على دفعها 500 ريال.

وظهر بالفيديو “الفتاة” وهى تطلب من العامل عمل تخفيض لها ليرد عليها قائلاً: “ما في 500 أبغى ولا امشي”

وردت السيدة على العامل : “لا والله ما تمشي”، وأقسمت على أنها ستسحب الـ 200 ريال المتبقية ليصر العامل على موقفه.

ونجحت السيدة في إقناع العامل بأنها ستذهب لإكمال المبلغ حتى ينتهي من غسلها ليوافق العامل على طلبها.