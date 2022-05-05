الأمير الوليد بن طلال يحسم موقفه بشأن تويتر بعد تواصله مع ماسك

الرياض(صدى):

عبر رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، عن ثقته في دفع وتعظيم إيلون ماسك إمكانات تويتر الكبيرة، لافتا إلى التواصل معه ووصفه بـ”الصديق الجديد”.

وقال الأمير الوليد بن طلال، إنه سيحتفظ بحصته البالغة 1.9 مليار دولار في تويتر والانضمام لرحلة تويتر “المثيرة”.

وكان رئيس شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، باعتبار شركته من كبار الملاك في “تويتر”، رفض عرض إيلون ماسك، وقال إن العرض ليس قريباً من القيمة الجوهرية لمنصة تويتر.