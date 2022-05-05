اكتشاف جيني يعيد السمع لكبار السن

واشنطن(صدى):

توصل باحثون في علم الأعصاب من جامعة نورثويسترن الأمريكية، إلى جين رئيسي يتحكم بتطور الخلايا الإحساسية الشعرية الخاصة بالسمع في الأذن، الأمر الذي قد يساهم في إعادة السمع لكبار السن.

وتتمثل وظائف الخلايا الشعرية في آذاننا على رصد الصوت ونقل الرسائل العصبية إلى أدمغتنا، وسميت هذه الخلايا الحسية بالشعرية لأنها تشبه الشعيرات.

وأشار الباحثون إلى أن الاكتشاف الجديد يسمح ببرمجة الخلايا لتصبح خلايا شعرية داخلية أو خارجية قادرة على استبدال الخلايا الشعرية الميتة المسببة لفقدان السمع