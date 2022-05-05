بالفيديو.. انفراج أزمة تكدس المسافرين في الصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز

الرياض(صدى):

شهدت الصالة الشمالية في مطار الملك عبد العزيز انفراج أزمة تكدس المسافرين، حيث كانت تعاني من التكدس وتأخير المسافرين إلى جانب تأخر وإلغاء بعض الرحلات.

وتخلو ساحات الصالة الشمالية من مطار الملك عبد العزيز من المسافرين كما شهدت حالة تنظيمية عالية للرحلات .