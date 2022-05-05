بالفيديو.. انفراج أزمة تكدس المسافرين في الصالة الشمالية بمطار الملك عبد العزيز
شهدت الصالة الشمالية في مطار الملك عبد العزيز انفراج أزمة تكدس المسافرين، حيث كانت تعاني من التكدس وتأخير المسافرين إلى جانب تأخر وإلغاء بعض الرحلات.
وتخلو ساحات الصالة الشمالية من مطار الملك عبد العزيز من المسافرين كما شهدت حالة تنظيمية عالية للرحلات .
فيديو | مراسل #الإخبارية: انفراج أزمة تكدس المسافرين في الصالة الشمالية في #مطار_الملك_عبدالعزيز#نشرة_النهار pic.twitter.com/KMz4VCQ1yn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2022
فيديو | مراسل #الإخبارية: خلو ساحات الصالة الشمالية من المسافرين في #مطار_الملك_عبدالعزيز #نشرة_النهار pic.twitter.com/r3NdG8N0HX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2022
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