برشلونة يتراجع عن التعاقد مع هالاند

وكالات(صدى):

تراجع نادي برشلونة، عن التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، برغم أن إدارة النادي وضعته كهدف رئيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل عدة أسابيع.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن برشلونة سيظل يحاول ضم إيرلينغ هالاند، قبل أن تتغير الأمور مؤخرا، وفق ” سبورت”.

وتلقى نادي برشلونة تقارير من كشافيه تفيد بأن هناك أمورا تمنع التعاقد مع هالاند، بعيدا عن التكلفة المالية للصفقة.

ولم ينكر برشلونة الاهتمام بضم هالاند رغم وضعية النادي الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكلفة الصفقة.