نجم ريال مدريد يرد على تصريحات صلاح

وكالات(صدى):

رد البرازيلي كاسيميرو، نجم ريال مدريد، على تصريحات محمد صلاح، نجم ليفربول، معتبرا أن وعود اللاعب المصري جاءت بسبب إصابته في نهائي كييف 2018.

وصرح صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول: أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي، لقد فازوا علينا من قبل، لذلك أريد مواجهتهم مجددا، لسبب شخصي”.

وكان صلاح قد كرر تصريحاته مجددا، يوم الأربعاء، عقب تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية، حيث نشر صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: لدينا نتيجة علينا تسويتها. في إشارة إلى أنه يرغب في الثأر من هزيمة نهائي 2018.

ورد البرازيلي كاسيميرو قائلاً : كل واحد يختار ما يريد، من الواضح أن صلاح أصيب في نهائي 2018 ولديه الرغبة في الفوز، لكن لكل مباراة قصة، ليفربول لديه مزايا عديدة وتمكن من الوصول إلى النهائي”.

وأضاف لاعب خط وسط ريال مدريد: علينا أن نحترم ليفربول ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية.