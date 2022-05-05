 شاهد.. مختص يوضح الهدف من حظر مشاركة الأطفال في النشاطات الترفيهية الخطرة 

جازان(صدى):

كشف أستاذ إدارة وتسويق السياحة المساعد في جامعة جازان، حذيفة مدخلي، عن الهدف من قرار النيابة بحظر مشاركة الأطفال في النشاطات الترفيهية الخطرة.

وقال حذيفة مدخلي:”رفع مستوى الوعي لدى الأسر بأهمية اتباع السلامة في حال عدم تطبيق المعايير المطلوبة منها والإبلاغ عن مستوى وعي المواطن”.

وأشار:”نحتاج مشاركة من وزارة التعليم، والأطفال يجب أن يتم توعيتهم بأهمية اتباع اشتراطات السلامة في كل جوانب الحياة وألعابهم”.

وتابع:”المناهج الدراسية تؤدي بشكل جيد في توعية الأطفال وتحتاج لأساليب أكثر إبداعا في إيصال المعلومة للطفل من خلال المقاطع المرئية والأنشطة”