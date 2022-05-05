شاهد.. مختص يوضح الهدف من حظر مشاركة الأطفال في النشاطات الترفيهية الخطرة
كشف أستاذ إدارة وتسويق السياحة المساعد في جامعة جازان، حذيفة مدخلي، عن الهدف من قرار النيابة بحظر مشاركة الأطفال في النشاطات الترفيهية الخطرة.
وقال حذيفة مدخلي:”رفع مستوى الوعي لدى الأسر بأهمية اتباع السلامة في حال عدم تطبيق المعايير المطلوبة منها والإبلاغ عن مستوى وعي المواطن”.
وأشار:”نحتاج مشاركة من وزارة التعليم، والأطفال يجب أن يتم توعيتهم بأهمية اتباع اشتراطات السلامة في كل جوانب الحياة وألعابهم”.
وتابع:”المناهج الدراسية تؤدي بشكل جيد في توعية الأطفال وتحتاج لأساليب أكثر إبداعا في إيصال المعلومة للطفل من خلال المقاطع المرئية والأنشطة”
فيديو | د. حذيفة مدخلي: قرار النيابة بحظر مشاركة الأطفال في النشاطات الترفيهية الخطرة جاء لحماية الطفل ورفع الوعي عند الأسر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/CVqSa6fQeM
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 5, 2022
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