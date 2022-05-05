بالصور.. زوار موسم جدة يوثقون العروض الحية والألعاب النارية بجوالاتهم 

جدة(صدى):

وثق أهالي وزوار جدة، مختلف العروض الحية والألعاب النارية التي شكلت لوحة من لوحات الجمال والفرح في موسم جدة 2022؛ عبر جوالاتهم وأجهزتهم الشخصية، للتعبير عن مشاعر الابتهاج والفرح التي يجسدها الموسم ويوفرها كل يوم لزواره.

فيما رسمت هذه العروض البسمة والسعادة على وجوه الزوار من الأطفال والأسر على الواجهة البحرية بجدة؛ صنع معها مرتادو الموسم لوحات بديعة لهم بإلتقاط الصور الشخصية لهم ولأطفالهم لحظة إطلاق الألعاب النارية، التي تزامنت مع مناسبة عيد الفطر المبارك.

كما ستكون الألعاب النارية على مدى 60 يوماً، حاضرة في مناطق الفعاليات بالمزيد من العروض المشوقة والألوان الممتزجة ببعضها لتشكل لوحة بديعة من الجمال في سماء جدة في عرس فني بديع تشهده المدينة في موسمها الثاني.