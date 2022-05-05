صالح الراجحي: وجبتان تعتبر كافية للأشخاص الأصحاء الذين لا يمارسون الرياضة ( فيديو)
أوضح استشاري طب السمنة والأسرة الدكتور صالح الراجحي أن وجبتان تعتبر كافية للأشخاص الأصحاء الذين لا يمارسون أي نوع من الرياضة.
وقال الراجحي :” أفضل وقت للفطور بعد شهر رمضان، يكون في وقت مبكر من صلاة الفجر وإلى الساعة السابعة صباحاً، أما وقت الغداء والعشاء فيكون آخر النهار ما بين الساعة ٤ إلى ٧ مساءاً”.
وأضاف” مفاجأة الجسم بالسكريات والحلوى تسبب النوع الثاني من مرض السكري، ويجب على الإنسان ألا يتعدى الثلث المطلوب من الطعام، كما أوصتنا السنة النبوية، وذلك للحفاظ على الوزن وصحة الجسم”
فيديو | استشاري طب السمنة والأسرة د. صالح الراجحي: مفاجأة الجسم بالسكريات والحلوى تسبب النوع الثاني من مرض السكري #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/LParFUMMCR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2022
فيديو | استشاري طب السمنة والأسرة د. صالح الراجحي: وجبتان تعتبر كافية للأشخاص الأصحاء الذين لا يمارسون أي نوع من الرياضة#نشرة_النهار pic.twitter.com/pGX7ZcKzCT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2022
اترك تعليقاً