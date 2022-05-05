  • الخميس 5 مايو

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صالح الراجحي: وجبتان تعتبر كافية للأشخاص الأصحاء الذين لا يمارسون الرياضة ( فيديو)

صالح الراجحي: وجبتان تعتبر كافية للأشخاص الأصحاء الذين لا يمارسون الرياضة ( فيديو)
أميرة خالد(صدى):

أوضح استشاري طب السمنة والأسرة الدكتور صالح الراجحي أن وجبتان تعتبر كافية للأشخاص الأصحاء الذين لا يمارسون أي نوع من الرياضة.

وقال الراجحي :” أفضل وقت للفطور بعد شهر رمضان، يكون في وقت مبكر من صلاة الفجر وإلى الساعة السابعة صباحاً، أما وقت الغداء والعشاء فيكون آخر النهار ما بين الساعة ٤ إلى ٧ مساءاً”.

‏وأضاف” مفاجأة الجسم بالسكريات والحلوى تسبب النوع الثاني من مرض السكري، ويجب على الإنسان ألا يتعدى الثلث المطلوب من الطعام، كما أوصتنا السنة النبوية، وذلك للحفاظ على الوزن وصحة الجسم”


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