بالصور.. موسم جدة يرسم الفرحة على وجوه كبار السن والأطفال 

جدة(صدى):

يعيش أهالي مدينة جدة وزوارها هذه الأيام أجواء من الفرحة والسعادة مع انطلاق فعاليات موسم جدة 2022، التي تتضمن العديد من العروض والبرامج المتنوعة المناسبة لمختلف الأعمار.

كما شهدت انطلاقة موسم جدة في منطقة جدة آرت بروميناد الواقعة على شاطئ البحر الأحمر حضوراً كبيراً من الأسر الذين أستمتعوا بعروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء جدة معلنة انطلاقة موسم استثنائي في نسخته الثانية 2022.

وشهدت منطقة سيرك دو سوليه إقبالاً لافتاً من الزوار مع أول أيام عروض الموسم؛ حيث كان حضور كبار السن والأطفال لافتاً لفعاليات موسم جدة الذي يلبي رغبات الجميع، مستمتعين بالفعاليات البحرية وسط أجواء من الفرح والبهجة.

ومن جهته، قال محمد السهلي، إنه اعتاد وأسرته على قضاء أيام العيد على شاطئ البحر بمدينة جدة، إلا أن احتفالهم هذا العيد كان مختلفاً وأكثر متعة بفضل ماشاهدوه من فعاليات حفل افتتاح موسم جدة 2022 الذي أدخل السعادة والسرور على قلوبهم، مشيراً إلى إعجابه بعروض الفرق الفنية المتجولة، وفعاليات الترفيه الخاصة للأسر والأطفال وغيرها.

وذكرت أم خالد التي جاءت لجدة آرت برفقة أسرتها خصيصاً للاستمتاع بالألعاب النارية وعروضها الجميلة أنها إستمتعت بلوحات الجمال التي ترسمها أنوار الألعاب النارية مساء كل يوم في سماء جدة في مشهد رائع حرصت معه على توثيق هذه اللحظات بالتقاط الصور الجميلة.

وأبانت سعاد الحسني أنها حرصت على حضور فعاليات سيرك دو سوليه العالمي في يومها الأول، مؤكدة أن العروض كانت تستحق الحضور والمشاهدة، لتنوع الفقرات المقدمة، وابتكار العارضين فنون عالمية جديدة للسيرك فريدة من نوعها.

كما أن الطفلان يزن وسحر الخالدي، أكدا أن فرحتهما بفعاليات موسم جدة كبيرة، وزادت سعادتهما بمشاهدة عروض طائرات الدرونز المتنوعة في حفل افتتاح الموسم، كما استمتعا بالألعاب المخصصة للأطفال.