شاهد.. زوار موسم جدة يتسابقون على التقاط الصور ويحولون ساحاته إلى استوديو تصوير

جدة(صدى):

تحولت ساحة جدة بروميناد إحدى مواقع فعاليات موسم جدة 2022 إلى ساحة تصوير ضخمة، حيث تسابق الزائرين في التقاط صوراً تذكارية تجمعهم بعروض الألعاب النارية والفنون الأخرى والمجسمات التي تتزين بها جدة آرت.

وأبدى الزوار انبهارهم بجدة، وجسد ذلك تسابقهم الكبير على إلتقاط الصور لكل فعالية من الفعاليات ولكل عرض من العروض المقدمة، كما حرصوا على توثيق تجربتهم في جدة آرت ورصد لحظات البهجة والسرور.

ولاقت العروض الفنية الحية التي قدمتها الفرق المختلفة؛ اهتمام الكثير من الزوار، الذين أظهروا إبداعاتهم في التصوير عند إطلاق الألعاب النارية، فيما التقط آخرون صوراً للذكرى أمام اللوحات والمجسمات التي تزين المنطقة