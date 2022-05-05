وزير الشؤون الإسلامية ينعى الداعية حسين الهاجري 

الرياض(صدى):

نعى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الداعية الكويتي حسين علي الهاجري، الذي وافته المنية خلال رحلة علاج من الفشل الكلوي بتركيا.

وأبدى عبداللطيف آل الشيخ، حزنه لوفاة الهاجري، موضحا أنه عرفه حسن الخُلق، منافحاً عن منهَج السّلف الصالح وناشراً له، محباً للناس مشفقاً عليهم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمّده بواسِع رحمته وعفوه ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر.

فيما ترحم عدد من الدعاة والأكاديميين على الفقيد، معددين مناقبه، مشيرين إلى أنه عرف بالسماحة والبشاشة، وحب الخير واتباع السنة.

وأبان أنه سيصلى على جثمانه ويوارى الثرى بمقبرة صبحان عقب عصر غد الجمعة.