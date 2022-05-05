بالصور.. مقيمون يثنون على تنوع الفعاليات وتعدد المواقع في “موسم جدة” 

جدة(صدى):

شهدت فعاليات موسم جدة حضوراً وتفاعلاً لافتاً من الزوار من جنسيات مختلفة سواءً من مقيمين داخل المملكة أو سياح قدموا من خارج المملكة، للاستمتاع بالعروض والفعاليات المتنوعة التي يقدمها الموسم والتي تناسب مختلف الأعمار وتلبي كافة الرغبات.

ولاقت مطاعم ومقاه جدة آرت بالإضافة إلى عروض السيرك العالمية اليومية، إقبالا كبيرا من المقيمين والسياح الأجانب، الذين وجدوا فيها فرصة لقضاء أجمل الأوقات مع أطفالهم وأسرهم وتوثيق لحظات السعادة التي رسمتها الفعاليات المتنوعة على وجوههم، والاستمتاع بالفعاليات والعروض الحية التي تقدمها.

وأبدت “نفين حسن” من مصر، سعادتها البالغة بالفعاليات التي شاهدتها في جدة آرت وتنوع العروض المقدمة التي أضفت أجواء من البهجة والسعادة على وجوه الجميع.

وقالت إن فعاليات الموسم تناسب جميع أفراد العائلة، لافتة إلى إعجابها الشخصي بعروض الألعاب النارية التي تطلق بشكل يومي مساءً وطوال الموسم، موضحة أنها جذبت الأطفال وأبهرتهم بجماليتها وألوانها البديعة.

ومن جهتها، ذكرت “ريما خالد”، أن عروض الموسم شكلت لوحة فنية جميلة من الفرح لدى الصغار التي كانت الألعاب النارية نقطة جذب وتشويق لهم يحرصون على مشاهدتها، بالإضافة للألعاب والعروض الأخرى.

وأثنى “ريان” على تواجد عدد كبير من المطاعم في مناطق الفعاليات وتنوعها بما يتناسب مع جميع الأذواق، ويحد من الإزدحام، لافتا إلي جمالية العروض التفاعلية الممتدة على طول منطقة جدة آرت، التي جذبت الكثير من الزوار من داخل المملكة وخارجها.