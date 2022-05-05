بالصور.. اختتام فعاليات عيد الحريق بمشاركة أكثر من 500 شاب

سعود حماد(صدى):

اختتمت فعاليات احتفال أهالي محافظة الحريق بعيد الفطر المبارك بحديقة المطل تحت شعار “عيد الحريق غير”.

وشهدت أيام الاحتفالات إقبالاً كبيراً من الأهالي وزوار المحافظة الذين توافدوا بالآلاف على أماكن الاحتفالات، حيث بدأت اولى الفعاليات بالحوامة والتي انطلقت ليلة العيد في 3 مواقع وهي مركز نعام ومركز المفيجر والحديقة العامة بالحريق بتقديم اكثر من 2000 عيدية للطفل، إضافة الى توزيع 45 جائزة قيمة بلغت قيمتها 50 ألف ريال أجهزة ذكية وأطقم ذهب وزعت على المشاركين في المسابقات والسحوبات.

ووصل عدد زوار احتفالات “عيد الحريق غير”، أكثر من 8 آلاف زائر استمتع الجمهور بالعديد من الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والفنية والفولكلورية الشعبية والقصائد النبطية والأسر المنتجة وعروض الألعاب النارية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وشارك في ختام الفعاليات أكثر من 500 شاب في فعالية نصب السيارات والذين توافدوا من جميع أنحاء المملكة في أكبر تجمع لهواة هذه الفعالية في محافظة الحريق وتم تقسيم المسابقة إلى 9 فئات ويتم الفرز لأفضل ثلاث سيارات من كل فئة ليصبح مجموع الفائزين 27 متسابق.

وشكر رئيس بلدية محافظة الحريق الأستاذ فهد بن عبدالله الدميخي، سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف على توجيهه بالرعاية الرسمية من قبل أمانة منطقة الرياض بمتابعة وإشراف مباشر من سعادة وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة الدكتور عبدالرحمن الخريف.

ووجه الشكر لرعاة المهرجان على دعمهم ومساهمتهم في إنجاح الفعاليات بتضافر جهود جميع الأجهزة الحكومية والأمنية وفريق العمل من منسوبي البلدية بمشاركة أكثر من 30 متطوع ومتطوعة ساهموا في تحقيق الراحة للزوار.