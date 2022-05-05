شاهد.. مختص: أسواق النفط نجت من أزمتين خلال العامين الماضيين
قال المستشار في شؤون الطاقة فيصل الفايق، إن أسواق النفط نجت من أزمتين خلال العامين الماضيين بفضل سياسة مجموعة أوبك.
وأوضح فيصل الفايق:”العواقب ستكون كارثية جدا على الدول المستهلكة التي تعمل بخلاف حاجتها من أسواق النفط وخلال سنتين نجت أسواق النفط بأزمتين الأولى أزمة طلب والثانية أزمة إمدادات”.
وأشار:”صعود الدولار الأمريكي لن يستطيع أن يضغط على أسعار النفط”، مبينا:”العلاقة عكسية بين النفط وأسعار الدولار وصعود سعر الدولار لن يضغط على أسعار النفط”.
#نشرة_الرابعة | المستشار في شؤون الطاقة فيصل الفايق: أسواق النفط نجت من أزمتين خلال العامين الماضيين بفضل سياسة مجموعة أوبك + @FAISALFAEQ pic.twitter.com/W1ezxHSrXn
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 5, 2022
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