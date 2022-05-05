شاهد.. مختص: أسواق النفط نجت من أزمتين خلال العامين الماضيين

عادل الحربي(صدى):

قال المستشار في شؤون الطاقة فيصل الفايق، إن أسواق النفط نجت من أزمتين خلال العامين الماضيين بفضل سياسة مجموعة أوبك.

وأوضح فيصل الفايق:”العواقب ستكون كارثية جدا على الدول المستهلكة التي تعمل بخلاف حاجتها من أسواق النفط وخلال سنتين نجت أسواق النفط بأزمتين الأولى أزمة طلب والثانية أزمة إمدادات”.

وأشار:”صعود الدولار الأمريكي لن يستطيع أن يضغط على أسعار النفط”، مبينا:”العلاقة عكسية بين النفط وأسعار الدولار وصعود سعر الدولار لن يضغط على أسعار النفط”.