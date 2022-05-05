ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها بعسير

عسير(صدى):

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة, لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى 3000 ريال.

ودعا رائد المالكي، إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.