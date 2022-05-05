تحذير من سفارة المملكة في جورجيا للمواطنين بشأن السرقة 

جورجيا(صدى):

دعت سفارة المملكة في جورجيا، المواطنين المتواجدين هناك للابتعاد عن الأماكن المشبوهة وتجنب التواصل مع الغرباء.

وأبانت السفارة أنها لاحظت تعرض بعض المواطنين السياح في مدينة تبليسي وسط البلد، وفي شارع مرجان شفيلي، وساحة مدينة باتومي لحالات سرقة بشكل متكرر ومحترف.

وأشارت إلى أن حالات السرقة حدثت من قبل أطفال يدعون التسول، وأنه تجنبا للوقوع في مثل هذه الحالات تود السفارة تنبيه المواطنين القادمين إلى جورجيا لعدد من الأمور.

وذكرت أنه يجب تجنب الخروج بمقتنيات ثمينة مثل الساعات والمجوهرات، وعدم حمل مبالغ مالية كبيرة، وأخيرا الابتعاد عن الأماكن المشبوهة، وتجنب التواصل مع الغرباء، والتواصل مع السفارة عند الحاجة أو لطلب المساعدة عبر هاتف السفارة (00995598033300).