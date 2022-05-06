فضل البوعينين: من المتوقع تدفق الاستثمارات بشكل أكبر في الأحساء والطائف (فيديو)
أوضح فضل البوعينين عضو مجلس الشورى ومحلل اقتصادي أنه من المتوقع تدفق الاستثمارات بشكل أكبر في الأحساء و الطائف عقب إنشاء هيئتين لتطوير المحافظتين.
وقال البوعينين :” الأحساء في أمس الحاجة أن يكون في خط حديدي يربط بين الطائف ومكة المكرمة لتسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين، وكذلك تطوير المطار بشكل أكبر”.
وأكد فضل البوعينين على أن إنشاء هيئتي تطوير الأحساء و الطائف يسهم في تنمية المحافظتين، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
#نشرة_الرابعة | فضل البوعينين: من المتوقع تدفق الاستثمارات بشكل أكبر في #الأحساء و #الطائف عقب إنشاء هيئتين لتطوير المحافظتين.#أوامر_ملكية pic.twitter.com/jYcfW4pWk2
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 5, 2022
#نشرة_الرابعة | فضل البوعينين: إنشاء هيئتي تطوير #الأحساء و #الطائف يسهم في تنمية المحافظتين، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030#أوامر_ملكية pic.twitter.com/APoyvfsmZo
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 5, 2022
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