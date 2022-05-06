فضل البوعينين: من المتوقع تدفق الاستثمارات بشكل أكبر في الأحساء والطائف (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح ‏‎فضل البوعينين عضو مجلس الشورى ومحلل اقتصادي أنه من المتوقع تدفق الاستثمارات بشكل أكبر في الأحساء و الطائف عقب إنشاء هيئتين لتطوير المحافظتين.

وقال البوعينين :” الأحساء في أمس الحاجة أن يكون في خط حديدي يربط بين الطائف ومكة المكرمة لتسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين، وكذلك تطوير المطار بشكل أكبر”.

وأ‏كد فضل البوعينين على أن إنشاء هيئتي تطوير الأحساء و الطائف يسهم في تنمية المحافظتين، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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