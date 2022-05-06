ميزة جديدة منتظرة من واتساب لإلغاء رسائل الآخرين

وكالات(صدى):

يطور تطبيق واتساب تحديثًا جديدًا سيسمح للآخرين بإلغاء إرسال الرسائل الخاصة بك، الذي سيسمح لأي شخص يدير دردشة جماعية بإخفاء الرسائل، حتى لو أرسلها شخص آخر، ما يجعل هذه النصوص تختفي للجميع، وليس فقط للشخص الذي يضغط على زر الحذف.

ومن الممكن فقط الآن إلغاء إرسال الرسائل النصية الخاصة بك وفي غضون فترة زمنية معينة فقط، لكن هذه الميزة الجديدة ستسمح لمسؤولي المجموعة بإلغاء إرسال رسالة أي شخص.

وسيخبر تطبيق واتساب الجميع في المجموعة أن الرسالة لم يتم إرسالها، وسيكشف أيضًا عمن قام بحذف النص للجميع، وأوضح WABetaInfo أنه عند تمكين الميزة وحذف رسالة واردة لكل شخص في المجموعة، سيقرأ الأشخاص الآخرون من قام بحذف الرسالة.

وقد يمدد واتساب الوقت الذي يتعين عليك فيه إلغاء إرسال الرسائل في التطبيق، كما تم تصنيف هذه الميزة الخاصة على أنها قيد التطوير، ما يعني أنها غير متوفرة حتى الآن حتى لو كنت أحد مختبري الإصدار التجريبي، لكن من المحتمل أن تصبح متاحة في النهاية على WhatsApp beta، وإذا نجحت، فسيتم طرحها على مستخدمي التطبيق عمومًا.