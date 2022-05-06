تشغيل 5 إلى 6 رحلات في الساعة لإدارة أزمة مطار جدة

جدة(صدى):

كشفت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، عن تشغيل 5 إلى 6 رحلات في الساعة بزيادة 160% لإدارة أزمة مطار جدة.

وذكرت أن مدة الانتظار خارج الصالة الشمالية في مطار جدة بين 10 – 15 دقيقة، لافتة إلى أن مدة انتظار المسافرين للتأكد من الأوراق تستغرق في المتوسط 8 دقائق.

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ قد وجه بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني؛ وعضوية عدد من الجهات؛ للوقوف على أسباب تأخر وعدم انتظام بعض رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال الأيام الماضية، والتحقيق فيما حدث.