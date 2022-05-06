مشروع نيوم يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضح المشروع، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير عمليات رياضات المغامرة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ومدير التراخيص ومستخدمي الطرق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، إدارة الأعمال).

وأشار إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 5 مايو 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مشروع نيوم