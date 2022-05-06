بالفيديو.. بايدن يعين شاذة جنسيًا متحدثة باسمه

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، عن تعيين كارين جان-بيار متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض، لتكون أول امرأة سوداء وشاذة جنسيًا تتولى المنصب.

وتسعى إدارة بايدن إلى إعطاء مساحة أكبر للشواذ في مناصب الدولة؛ حيث ستحل الشاذة جنسيًا جان-بيار اعتبارا من 13 مايو محلّ جين ساكي بعدما عملت نائبة لها حتى الآن، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأمريكية.

وأكد بايدن على افتخاره بهذا التعيين، مشيدًا “بخبرة وموهبة” الناطقة الجديدة باسمه، فيما قالت جين ساكي عنها: “ستكون أول امرأة سوداء، وأول شخص من مجتمع الشواذ يخدم في هذا المنصب، وهو أمر مذهل لأن هذا التمثيل مهم وسيعطي صوتًا للكثيرين”.

ومن الجدير بالذكر، أنه ولدت كارين جان-بيار في مارتينيك من أبوين من هايتي هاجرا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، وعملت في حملتي باراك أوباما الانتخابيتين (2008 و2012) و من ثم حملة جو بايدن في 2020 قبل ان تنضم إلى فريقه في البيت الأبيض.