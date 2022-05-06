بالفيديو.. بايدن يعين شاذة جنسيًا متحدثة باسمه
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، عن تعيين كارين جان-بيار متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض، لتكون أول امرأة سوداء وشاذة جنسيًا تتولى المنصب.
وتسعى إدارة بايدن إلى إعطاء مساحة أكبر للشواذ في مناصب الدولة؛ حيث ستحل الشاذة جنسيًا جان-بيار اعتبارا من 13 مايو محلّ جين ساكي بعدما عملت نائبة لها حتى الآن، وفق بيان صادر عن الرئاسة الأمريكية.
وأكد بايدن على افتخاره بهذا التعيين، مشيدًا “بخبرة وموهبة” الناطقة الجديدة باسمه، فيما قالت جين ساكي عنها: “ستكون أول امرأة سوداء، وأول شخص من مجتمع الشواذ يخدم في هذا المنصب، وهو أمر مذهل لأن هذا التمثيل مهم وسيعطي صوتًا للكثيرين”.
ومن الجدير بالذكر، أنه ولدت كارين جان-بيار في مارتينيك من أبوين من هايتي هاجرا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، وعملت في حملتي باراك أوباما الانتخابيتين (2008 و2012) و من ثم حملة جو بايدن في 2020 قبل ان تنضم إلى فريقه في البيت الأبيض.
تمشي كذا يلفون كذا تمشي كذا يلفون كذا بإختصار أمش عدل يحتار عدوك فيك[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 23 دقيقة
والله يا جين بساكي ما أعجبتيني يوم من الأيام ولم أشعر أني أحبك أو معجب فيك وكل كلامي مجاملة للناس ولا أذكر أني حطيت صورتك في غرفتي بل ساحب على مندوب الدنيا هذي كلها أنا حريص جداً على أن أكون في موضع سليم ولم أقط وجهي على الناس يوماً من الأيام بل الكبرياء يملأني حتى في اسوأ ظروفي ووصلت الرسالة أني لازم أعتزل النساء نهائياً حتى صورهم لا أراها فلا بد أن أكون شيخ وعالم وسأقول لدول العالم التي تكافح الإرهاب الولايات المتحدة هي منبع الإرهاب في اقبح صوره ورايات داعش سوداء والولايات المتحدة أختارت امرأة سوداء واكتمل سوادها بالشذوذ الجنسي أما من يقلدون أمريكا ويعتبرون ببغاء أمريكا فأنتم تتبعون صراط أمريكا الـملتوي وأنا أتبع الصراط المستقيم