تحديد أوقات الزيارة للروضة الشريفة

المدينة المنورة(صدى):

حددت وكالة شؤون المسجد النبوي، أوقات الزيارة المُتاحة للرجال والنساء للصلاة في الروضة الشريفة، وذلك بعد عودتها مجدداً عقب توقفها منذ نهاية شهر رمضان وحتى مطلع شوال.

وأوضحت الوكالة، أن أوقات الزيارة للصلاة في الروضة الشريفة بالنسبة للرجال ستكون عبر فترتين الأولى من منتصف الليل إلى صلاة الفجر، والثانية من بعد الظهر إلى صلاة العشاء.

وأشارت إلى أن الفترة الأولى للنساء ستكون من بعد الفجر إلى قبل الظهر، والثانية من بعد العشاء وحتى منتصف الليل، مضيفة أن زيارة الروضة الشريفة تتطلب حجز موعد عبر تطبيقي “اعتمرنا” أو “توكلنا”.