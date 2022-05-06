نصائح للاستخدام الصحيح لبخاخ الربو

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن 10 خطوات وإرشادات يجب اتباعها عند استخدام بخاخ الربو بطريقة صحيحة، وذلك تزامناً مع الموجة الترابية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وذكرت الهيئة، أن مهيجات الربو تتمثل في تلوث الهواء وغبار المنزل والمهيجات الكيميائية والروائح النفاثة مثل العطور، وكذلك دخان التبغ وغبار المنزل، لافتة إلى أن خطوات استخدام بخاخ الربو بطريقة صحيحة تشمل رج البخاخ أكثر من مرة، وإزالة الغطاء والتأكد من أن فتحة البخاخ نظيفة.

وتتضمن أيضًا أخذ نفس “شهيق” بدون البخاخ، ثم إخراج النفس “زفير”، وحمل البخاخ بشكل رأسي ووضعه في الفم لبدء الاستنشاق من الفم مع ضغطه مرة واحدة، وبعدها يتم استكمال استنشاق الهواء ببطء، ثم حبس النفس من 5 إلى 10 ثوانٍ وإخراج الهواء ببطء، وأخيراً المضمضة بالماء جيداً بعد الانتهاء.