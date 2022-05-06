زوج يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية ويدفنها بحظيرة مواشي

القاهرة(صدى):

أثارت واقعة قتل بشعة فزع وقلق كبير بقرية بلتاج بمركز قطور بمحافظة الغربية بمصر أمس الخميس ، حيث أقدم زوج على قتل زوجته عقب شروعها في توثيق يديها، وتكميم وجهها بشريط لاصق، ودفنها في حظيرة المواشي بجوار منزل.

وعلى الفور تحرك فريق بحث جنائي بقيادة اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية لكشف غموض الواقعة، وتبين قيام الزوج البالغ من العمر 43 عاماً ويعمل مزارع، بقتل زوجته.

وقامت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرتها .

وبالتحريات اعترف الزوج بجريمته بقتل زوجته، بعد تكميم فمها وتوثيق يديها من الخلف وخنقها، ودفن الجثة فى حظيرة مواشى.