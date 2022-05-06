فوائد استخدام زيت الزيتون للبشرة

أميرة خالد(صدى):

يعتبر زيت الزيتون من أفضل المكونات الطبيعية التي تستخدمها النساء في الوصفات التجميلية من أجل الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة؛ لذا سنستعرض أبرز وصفات زيت الزيتون التي يمكن تطبيقها على البشرة.

ترطيب البشرة

يعمل زيت الزيتون على ترطيب البشرة وتركها ملساء وناعمة فهو يحتوي على خصائص مُرطبة يسهل على البشرة امتصاصها؛ لذلك يعالج كافة آثار الجفاف ويسقط القشرة والجلد الميت.

تقليل علامات التقدم في السن

تدليك البشرة بزيت الزيتون قبل النوم سوف يقلل من علامات تقدم السن لأنه يحتوي على مضادات أكسدة عالية تساعد في تخفيف آثار ظهور علامات التقدم في العمر والتدليك يعمل على منع ترهلات الجلد.

تقوية الجلد ومنحه المناعة

يعمل زيت الزيتون على تقوية الجلد ومنحه المناعة الكافية ضد العوامل الخارجية التي مع مرور الوقت تفقده جماله ونضارته، خاصة تأثيرات أشعة الشمس الضارة.