كيفية حماية الأطفال من موجة الحر والجفاف

أميرة خالد(صدى):

تؤثر تقلبات الجو وموجات الحر على حميع الفئات العمرية وقد تكون مرهقة وتؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية مثل الجفاف ، ويجب على المرء توخي الحذر أثناء الخروج في النهار، والحد من خروج الأطفال كما يجب اتباع بعض القواعد الآتية:

1. إذا كنت مسافرًا إلى مكان ما ، فلا تترك طفلك في سيارة متوقفة في الشمس دون إشراف، حيث يمكن أن ترتفع درجة حرارة المركبات بسرعة إلى درجات حرارة خطيرة.

2. من المهم أن تعطي طفلك القدر الكافي من المياة والسوائل لحمايته من الجفاف وإذا كنت تتساءل عن كيفية التحقق من الجفاف ، فاعلم أن بول الطفل سيكون مركزًا أو داكن اللون .