شركة الراجحي توفر وظائف في مجالي التواصل وخدمة العملاء
كشفت شركة الراجحي للخدمات الإدارية، عن توفر وظائف في مجالي مركز التواصل وخدمة عملاء بالرياض والقصيم، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
الوظائف:
1- مُشرف خدمة عملاء مركز التواصل (منطقة القصيم):
– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– مهارات التواصل و حل المشكلات.
– تأهيل و تدريب الملتحقين الجدد.
– معرفة مهارات قياس الأداء.
– راتب يصل (7,501 ريال).
2- قائد فريق مركز التواصل (منطقة القصيم):
– درجة البكالوريوس مع خبرة لمدة سنتين على الأقل في خدمة العملاء.
– راتب يصل (5,626 ريال).
3- مُمثل خدمة عملاء (الرياض):
– مؤهل علمي مناسب مع القدرة على التواصل بإحدى اللغات التالية (الإنجليزية أو الهندية أو الأردية*.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– راتب يصل (5,626 ريال).
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