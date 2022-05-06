شركة الراجحي توفر وظائف في مجالي التواصل وخدمة العملاء

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الراجحي للخدمات الإدارية، عن توفر وظائف في مجالي مركز التواصل وخدمة عملاء بالرياض والقصيم، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مُشرف خدمة عملاء مركز التواصل (منطقة القصيم):

– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

– مهارات التواصل و حل المشكلات.

– تأهيل و تدريب الملتحقين الجدد.

– معرفة مهارات قياس الأداء.

– راتب يصل (7,501 ريال).

2- قائد فريق مركز التواصل (منطقة القصيم):

– درجة البكالوريوس مع خبرة لمدة سنتين على الأقل في خدمة العملاء.

– راتب يصل (5,626 ريال).

3- مُمثل خدمة عملاء (الرياض):

– مؤهل علمي مناسب مع القدرة على التواصل بإحدى اللغات التالية (الإنجليزية أو الهندية أو الأردية*.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

– راتب يصل (5,626 ريال).