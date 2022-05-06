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شركة الراجحي توفر وظائف في مجالي التواصل وخدمة العملاء

شركة الراجحي توفر وظائف في مجالي التواصل وخدمة العملاء
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الراجحي للخدمات الإدارية، عن توفر وظائف في مجالي مركز التواصل وخدمة عملاء بالرياض والقصيم، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف:

1- مُشرف خدمة عملاء مركز التواصل (منطقة القصيم):
– درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
– مهارات التواصل و حل المشكلات.
– تأهيل و تدريب الملتحقين الجدد.
– معرفة مهارات قياس الأداء.
– راتب يصل (7,501 ريال).

2- قائد فريق مركز التواصل (منطقة القصيم):
– درجة البكالوريوس مع خبرة لمدة سنتين على الأقل في خدمة العملاء.
– راتب يصل (5,626 ريال).

3- مُمثل خدمة عملاء (الرياض):
– مؤهل علمي مناسب مع القدرة على التواصل بإحدى اللغات التالية (الإنجليزية أو الهندية أو الأردية*.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
– راتب يصل (5,626 ريال).


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